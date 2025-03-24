Стало известно, кто будет играть в Европе за право выхода на ЧМ-2026 по футболу

В группе A находятся Германия, Словакия, Северная Ирландия и Люксембург. Группа B включает Швейцарию, Швецию, Словению и Косово. В группе C соревнуются команды из Дании, Греции, Шотландии и Белоруссии. Группу D составляют Франция, Украина, Исландия и Азербайджан. Испания, Турция, Грузия и Болгария находятся в группе E. Группа F объединяет Португалию, Венгрию, Ирландию и Армению. В группу G входят Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва и Мальта. Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр и Сан-Марино распределены по группе H. В группе I соревнуются Италия, Норвегия, Израиль, Эстония и Молдавия. Группа J состоит из Бельгии, Уэльса, Северной Македонии, Казахстана и Лихтенштейна. Англия, Сербия, Албания, Латвия и Андорра включены в группу K. Наконец, в группе L выступят Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские Острова и Гибралтар.