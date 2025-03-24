В Госдуме рассказали, как получить девять дней отдыха в майские праздники

«В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, а если учитывать также выходные 26 и 27 апреля, то именно при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав всего три апрельских дня из положенного ежегодного отпуска. Подобная практика не противоречит трудовому законодательству и является распространённым способом рационального распределения отпускного времени», — сказал Гаврилов.
По его словам, продление майских праздников за счёт отпуска в конце апреля является реальной и законной возможностью, позволяющей сотрудникам получить продолжительный отдых без значительных потерь отпускных дней и с выгодой для суммы отпускных выплат. Депутат отметил, что с точки зрения трудового законодательства, работники вправе самостоятельно выбирать даты отпуска в пределах, согласованных с работодателем и утверждённых в графике отпусков.
«Если сотрудник заранее предусмотрит возможность взять отпускные дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней», — сообщил он.
Гаврилов напомнил, что согласно статье 122 Трудового кодекса, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в соответствии с утверждённым графиком отпусков, который должен быть составлен и утверждён работодателем не позднее, чем за две недели до начала календарного года.
«Это означает, что запрос на отпуск в конце апреля должен быть направлен заблаговременно, чтобы обеспечить его соответствие интересам работодателя и организации рабочего процесса. Однако работодатель не вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если он соответствует установленному графику», — добавил парламентарий.
Он также подчеркнул, что выбор конца апреля для оформления отпуска может быть выгоден и с точки зрения расчёта отпускных выплат. По его словам, согласно установленному порядку, размер отпускных определяется исходя из среднего заработка за 12 месяцев, предшествующих началу отпуска.
«В апреле много рабочих дней, что увеличивает средний заработок и, соответственно, сумму отпускных выплат. Таким образом, сотрудник не только получает длительный период отдыха, но и материальную выгоду», — рассказал депутат.
Он отметил, что при согласовании отпусков с работодателем необходимо учитывать производственную необходимость и установленный график работы.
«Работодатели могут устанавливать ограничения на количество сотрудников, одновременно находящихся в отпуске, особенно в сферах, требующих непрерывного производственного процесса. В связи с этим заранее поданное заявление и согласование с руководством позволяют избежать отказа в предоставлении отпуска на желаемые даты», — заключил Гаврилов.