«Не видел страну с такими суицидальными наклонностями, как Украина. Развязали конфликт в 2022 году, упустили все возможности мирного урегулирования, стали пешкой Запада в игре против России Вместо того, чтобы завершить конфликт и сохранить хоть что-то, они лишь повышают градус безумия», — сказал Риттер.