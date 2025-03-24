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«Лишь повышают градус безумия»: в США рассказали об истинной сущности Киева

Аналитик Риттер: Украина не планирует соблюдать условия прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

Действия киевских властей идут вразрез с их официальными заявлениями о стремлении к мирному разрешению конфликта, лишь усиливая напряженность и хаос. Об этом сообщил американский аналитик Скотт Риттер на YouTube.

«Не видел страну с такими суицидальными наклонностями, как Украина. Развязали конфликт в 2022 году, упустили все возможности мирного урегулирования, стали пешкой Запада в игре против России Вместо того, чтобы завершить конфликт и сохранить хоть что-то, они лишь повышают градус безумия», — сказал Риттер.

Он также отметил, что последние атаки украинских беспилотников на объекты российской инфраструктуры лишены всякой логики, если Киев действительно нацелен на поиск мирного решения.

Накануне сенатор Александр Пушков заявил, что Соединенные Штаты не планируют завершать помощь Украине. Однако Вашингтон намерен принудить Киев к переговорам и добиться прекращения конфликта.