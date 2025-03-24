Миронов предложил снабжать всем необходимым молодых родителей

Миронов подчеркнул, что первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет.
Обеспечить молодые семьи всем необходимым для ухода за новорожденным предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он направил соответствующее обращение министру труда РФ Антону Котякову.
«Поддержку оказывать необходимо молодым семьям, в которых первый ребенок был рожден матерью в возрасте до 23 лет. Предлагается предоставлять набор необходимых предметов для ухода за ребенком в первый год его жизни», — передает РИА Новости.
По словам Миронова, отсутствие необходимых предметов гигиены и ухода может негативно повлиять на здоровье малыша. Лидер СРЗП уверен, что реализация данной инициативы позволит создать благоприятные условия для роста и развития детей в самом начале их жизни и снизить финансовую нагрузку на семьи.
Ранее стало известно, что с 1 апреля 2025 года в России увеличатся социальные выплаты для семей с детьми. Изменение коснется размеров пособий и социальных пенсий, а также порядка их начисления.