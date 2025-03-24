Жители Иркутской области наблюдали, как Венера прошла между Солнцем и Землей

Жители Иркутской области 23 марта 2025 увидели редкое явление — Венера прошла между Солнцем и Землей. Об этом КП-Иркутск сообщил председатель Иркутского Регионального Астрономического Общества Павел Никифоров.
— Каждые 243 года повторяются четыре прохождения: два в декабре с разницей в восемь лет, затем следует промежуток в 121,5 года — два в июне снова с разницей восемь лет, после которых следует промежуток в 105,5 года. Последние декабрьские прохождения произошли в 19 веке: 9 декабря 1874 года и 6 декабря 1882 года. Мы были свидетелями и наблюдали два июньских прохождения Венеры по диску Солнца — 8 июня 2004 года и 6 июня 2012 года, — рассказывает Павел Никифоров.
В следующий раз такую картину можно будет увидеть нескоро — в 2117 и 2125 годах. Отметим, что Венера прошла на расстоянии 42 миллиона километров от Земли. Сибиряки наблюдали, как она расположилась выше Солнца и была похожа на узкий серп.
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