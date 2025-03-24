Певец Девятов заявил, что желающие вернуться в РФ артисты должны покаяться

Уехавшие из России артисты должны покаяться, если желают вернуться в страну, заявил советский и российский певец, народный артист РФ Владимир Девятов.
Вместе с тем, по словам музыканта, он не видит раскаяния этих людей.
«Я знаю многих артистов, которые уехали, и считаю, что они совершили огромную ошибку. Не потому, что у них другие взгляды, их можно иметь и быть здесь», — сказал Девятов, слова которого приводит ТАСС.
Певец также отметил, что российским артистам, которые перебрались за рубеж, трудно добиться успеха в карьере, поскольку там их не готовы принять. Кроме того, музыкант добавил, что некоторые из тех, кто покинул РФ, ведут себя неправильно, начиная оскорблять Россию.
Напомним, 22 февраля спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что уехавшим артистам, которые решат вернуться в страну, не стоит надеяться на «коллективную амнистию». При этом он уточнил, что к тем, кто не скомпрометировал себя антироссийскими выступлениями, будет другой подход.