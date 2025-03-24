Клещи нападают на животных и людей в Хабаровском крае

Специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования. По первым данным, вирусного энцефалита в обнаруженных клещах нет, но паразиты могут переносить боррелиоз и другие опасные инфекции. В прошлом году в крае зафиксировали шесть случаев клещевого энцефалита, а за медицинской помощью обратились более 7 тысяч человек.