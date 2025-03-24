Клещи нападают на животных и людей в Хабаровском крае

Уже зафиксированы первые случаи укусов. Один из них произошел в Хабаровском районе, — сообщает телеграм-канал Минздрав Хабаровского края.
Кроме того, в ветеринарные клиники начали обращаться хозяева собак, принесших паразитов с прогулок.
Специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования. По первым данным, вирусного энцефалита в обнаруженных клещах нет, но паразиты могут переносить боррелиоз и другие опасные инфекции. В прошлом году в крае зафиксировали шесть случаев клещевого энцефалита, а за медицинской помощью обратились более 7 тысяч человек.
Наибольшая активность клещей ожидается в мае-июне.
Медики напоминают: вакцинация — единственный надежный способ защиты. Кроме того, необходимо осматривать себя и домашних животных после каждой прогулки, особенно в парках, скверах и на дачах.
Скоро в регионе начнется акарицидная обработка территорий.