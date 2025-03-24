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Работодатели с 1 марта обязаны выплачивать вознаграждение за наставничество

такая обязанность возникла у работодателей с 1 марта 2025 года. Об особенностях нововведения рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

За обучение менее опытных сотрудников теперь должны доплачивать.

Платить сотрудникам вознаграждение за наставничество — такая обязанность возникла у работодателей с 1 марта 2025 года. Об особенностях нововведения рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении», — пояснил Адамс.

Изменения в оплате труда наставников в организациях происходят на фоне общенациональной тенденции повышения заработных плат в бюджетной сфере, начавшейся с 2025 года. В частности, зарплаты педагогов, медработников и других сотрудников социальных служб были увеличены на 13,2% в рамках госполитики по индексации доходов.