Работодатели с 1 марта обязаны выплачивать вознаграждение за наставничество

За обучение менее опытных сотрудников теперь должны доплачивать.
Платить сотрудникам вознаграждение за наставничество — такая обязанность возникла у работодателей с 1 марта 2025 года. Об особенностях нововведения рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
«С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника. Теперь наставничество приобретает четкое юридическое оформление: оно осуществляется только на основании письменного согласия работника, а условия его выполнения должны быть закреплены в трудовом договоре или дополнительном соглашении», — пояснил Адамс.
Изменения в оплате труда наставников в организациях происходят на фоне общенациональной тенденции повышения заработных плат в бюджетной сфере, начавшейся с 2025 года. В частности, зарплаты педагогов, медработников и других сотрудников социальных служб были увеличены на 13,2% в рамках госполитики по индексации доходов.