Работодатели с 1 марта обязаны выплачивать вознаграждение за наставничество

Изменения в оплате труда наставников в организациях происходят на фоне общенациональной тенденции повышения заработных плат в бюджетной сфере, начавшейся с 2025 года. В частности, зарплаты педагогов, медработников и других сотрудников социальных служб были увеличены на 13,2% в рамках госполитики по индексации доходов.