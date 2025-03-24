Лето и арбалеты и скандалы: кто такой Аким Апачев

Творчество Акима Апачева привлекло широкое внимание после 2014 года. Самой известной песней артиста стала вышедшая в 2021 году композиция «Лето и Арбалеты», посвященная участию ВС РФ и ЧВК «Вагнера» в конфликте в Сирии. Особую популярность он приобрел, записав совместные треки с рок-певицей Юлией Чичериной, такие как «Армата» и «Урожай», а также альбом «Говорит Донбасс», вышедший в 2021 году. На волне успеха музыкального творчества Апачев временно отошел от работы военного корреспондента, сосредоточившись на создании новых песен. Он также запустил авторский проект — первое войсковое радио «АРБАЛЕТ FM», вещающее из Донецка.