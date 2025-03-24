Лето и арбалеты и скандалы: кто такой Аким Апачев

Апачев нарисовал матерные граффити в освобожденной Судже.
Блогер, репер и художник Аким Апачев спровоцировал крупный конфликт. Артист нарисовал матерные граффити в освобожденном городе Суджа Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн пообещал привлечь Апачева к уголовной ответственности.
Самой известной песней артиста стала композиция «Лето и Арбалеты», посвященная участию ВС РФ и ЧВК «Вагнера» в конфликте в Сирии. Кто такой Аким Апачев, почему стал известен и были ли еще скандалы с его участием — в материале URA.RU.
Биография.
Аким Апачев — военный корреспондент, создатель комиксов и рэп-исполнитель, который приобрёл известность благодаря своим репортажам из зон боевых действий. Особое внимание он уделяет судьбе своего родного города — Мариуполя.
О ранних годах жизни Акима Апачева известно крайне мало. Известно лишь, что он родом из Мариуполя, а его настоящее имя — Аким Владимирович Гасанов. Подробности о детстве, родителях и образовании рэпер предпочитает не раскрывать.
Журналистика.
Апачев освещал СВО как военный корреспондентФото: Фото: @akim_apache — страница Акима Апачева в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Свою карьеру Аким начал как режиссер и оператор, снимая видеоклипы для таких исполнителей, как ШЕFF, группы «Шахта» и «Голос Донбасса». С началом конфликта на Украине он переключился на работу военного корреспондента, освещая боевые действия непосредственно в эпицентре событий. Работая в информационном агентстве ANNA-News, Апачев также выполнял свои обязанности во время конфликта в Сирии.
Музыка Апачева.
Творчество Акима Апачева привлекло широкое внимание после 2014 года. Самой известной песней артиста стала вышедшая в 2021 году композиция «Лето и Арбалеты», посвященная участию ВС РФ и ЧВК «Вагнера» в конфликте в Сирии. Особую популярность он приобрел, записав совместные треки с рок-певицей Юлией Чичериной, такие как «Армата» и «Урожай», а также альбом «Говорит Донбасс», вышедший в 2021 году. На волне успеха музыкального творчества Апачев временно отошел от работы военного корреспондента, сосредоточившись на создании новых песен. Он также запустил авторский проект — первое войсковое радио «АРБАЛЕТ FM», вещающее из Донецка.
Скандалы артиста.
Апачев не в первый раз попадает в конфликтыФото: Фото: @akim_apache — страница Акима Апачева в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
В Донецке рэпер Апачев стал причиной срыва чужого концерта. По словам очевидцев, музыкант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вмешиваться в выступление. Апачев пытался диктовать ритм и мешал клавишнику, а затем и вовсе забрался на сцену, требуя микрофон. Публика не оценила его попытки исполнить свои хиты про «лето и арбалеты» в электро-джазовой обработке, и музыканты были вынуждены прервать выступление.
Аким Апачев отказался комментировать ситуацию журналистам бесплатно. Он озвучил свой «райдер» за оправдание — 100 тысяч рублей.