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Миронов предложил предоставлять молодым родителям набор для новорождённых

Набор получит семья, где мать родила первого ребёнка в возрасте до 23 лет.

Источник: Аргументы и факты

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о предоставлении молодым родителям набора предметов первой необходимости для ухода за младенцем.

Миронов направил соответствующее обращение министру труда Российской Федерации Антону Котякову.

В частности, в документе сказано, что меру поддержки получит семья, где мать родила первого ребёнка в возрасте до 23 лет.

«Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребёнок был рождён матерью в возрасте до 23 лет. Данная инициатива предполагает предоставление набора необходимых предметов для ухода за ребёнком в первый год его жизни», — говорится в обращении.

Соавтором инициативы является глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Ранее сообщалось, что в ГД внесут законопроект о выплате прожиточного минимума россиянам, кто занимается исключительно ведением домашнего хозяйства и проживает с другими членами семьи.