Миронов предложил предоставлять молодым родителям набор для новорождённых

«Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребёнок был рождён матерью в возрасте до 23 лет. Данная инициатива предполагает предоставление набора необходимых предметов для ухода за ребёнком в первый год его жизни», — говорится в обращении.