Миронов предложил предоставлять молодым родителям набор для новорождённых

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о предоставлении молодым родителям набора предметов первой необходимости для ухода за младенцем.
Миронов направил соответствующее обращение министру труда Российской Федерации Антону Котякову.
В частности, в документе сказано, что меру поддержки получит семья, где мать родила первого ребёнка в возрасте до 23 лет.
«Предлагается ввести адресную поддержку молодым семьям, в которых первый ребёнок был рождён матерью в возрасте до 23 лет. Данная инициатива предполагает предоставление набора необходимых предметов для ухода за ребёнком в первый год его жизни», — говорится в обращении.
Соавтором инициативы является глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Ранее сообщалось, что в ГД внесут законопроект о выплате прожиточного минимума россиянам, кто занимается исключительно ведением домашнего хозяйства и проживает с другими членами семьи.