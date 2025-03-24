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«Мы вернулись домой без сожалений»: выдворенный из США посол ЮАР Расул не расстроен статусом персоны нон-грата

Изгнанный из США посол ЮАР Расул: Я буду гордо носить статус персоны нон-грата.

Источник: Комсомольская правда

Изгнанный из Вашингтона посол ЮАР Ибрагим Расул вместе с семьей вернулся домой. Его с почестями встретили в Кейптауне. Увидев восторженную публику, Ибрагим Расул заявил, что будет носить статус персоны нон-грата как знак достоинства, передает телеканал CNN Africa.

Бывшего посла встретили дома, как героя. По словам Ибрагим Расула, он почувствовал тепло от толпы поклонников. Он не хотел возвращаться в Кейптаун, но не испытывает никаких сожалений.

«Объявление персоной нон грата призвано унизить вас… Но когда вы возвращаетесь к таким толпам и встречаете такую теплоту… в этом случае я буду носить свой статус персоны нон грата как знак достоинства», — обратился высланный из США посол ЮАР к соотечественникам.

Список «ненавистников США» пополнился 14 марта. Именно тогда Ибрагима Расула признали персоной нон-грата. Ему присвоили такой статус из-за расистского настроя и ненависти к президенту США Дональду Трампу.