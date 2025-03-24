«Мы вернулись домой без сожалений»: выдворенный из США посол ЮАР Расул не расстроен статусом персоны нон-грата

«Объявление персоной нон грата призвано унизить вас… Но когда вы возвращаетесь к таким толпам и встречаете такую теплоту… в этом случае я буду носить свой статус персоны нон грата как знак достоинства», — обратился высланный из США посол ЮАР к соотечественникам.