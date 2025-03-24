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Работодатели в России обязаны платить вознаграждение за наставничество с 1 марта

Россиянам назвали вид работы, за который работодатели теперь обязаны доплачивать.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта компании должны предоставлять работникам дополнительные выплаты за выполнение функций наставничества. Об этом сообщил РИА Новости Давид Адамс, руководитель юридической группы АИД и профессиональный юрист.

«С 1 марта 2025 года работодатели обязаны выплачивать сотрудникам дополнительное вознаграждение за выполнение обязанностей наставника», — сообщил Адамс.

По его словам, создание системы наставничества в компании предполагает анализ различных аспектов. Адамс указал, что ключевыми из них являются особенности трудовой деятельности, уровень ее сложности и отраслевые нюансы.

Эксперт также подчеркнул, что наставничество связано не только с финансовыми аспектами, но и с повышенными обязательствами для старших сотрудников, которые должны активно участвовать в интеграции новичков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о платных наставниках для молодых работников. KP.RU подробно рассказал о плюсах и минусах нововведения.