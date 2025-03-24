«СКА-Хабаровск» победил «Ротор» в напряженном матче

Домашний матч хабаровской команды против «Ротора» обещал быть сложным, и так оно и вышло. Оборона гостей долгое время сдерживала атаки хозяев, но концовка встречи всё решила. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С первых минут «СКА-Хабаровск» старался вскрыть оборону волгоградцев, но до опасных моментов дело не доходило. Переломным стал эпизод на 34-й минуте — полузащитник Камран Алиев вырвался на ударную позицию, но его остановил капитан «Ротора» Алексей Шумских. Судья показал красную карточку.
Оставшись в меньшинстве, гости сосредоточились на защите. Хабаровчане продолжали давить и добились успеха на 84-й минуте. После углового Александр Гаглоев навесил точно на голову Юрия Журавлёва, который отправил мяч в сетку.
Армейцы одержали победу над волгоградским «Ротором» с результатом 1:0. Следующий матч команда проведет 29 марта в Тюмени.