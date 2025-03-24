«СКА-Хабаровск» победил «Ротор» в напряженном матче

Домашний матч хабаровской команды против «Ротора» обещал быть сложным, и так оно и вышло. Оборона гостей долгое время сдерживала атаки хозяев, но концовка встречи всё решила. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.