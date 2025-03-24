В плей-офф «Адмирал» сыграет с «Трактором»

Расписание матчей первого раунда: 27, 29 марта «Адмирал» сыграет в Челябинске. 31 марта и 2 апреля во Владивостоке. Если к этому времени победитель в серии не определится, она продолжится 4, 6 и 8 апреля. Для выхода в следующий раунд одной из команд надо одержать 4 победы.