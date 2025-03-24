В плей-офф «Адмирал» сыграет с «Трактором»

В последней встрече регулярного чемпионата КХЛ этого года «Адмирал» не смог набрать очки. Встреча в Нижнекамске с «Нефтехимиком» завершилась разгромным поражением «Адмирала» — 2:7.
Уже к 7-й минуте приморцы проигрывали 0:2. А первые два отрезка игры уступили с одинаковым счетом — по 0:3. Не помогли ни замена вратаря, ни шайбы в третьем периоде Даниила Гутика и Никиты Сысуева. Последний впервые отличился за ХК «Адмирал» в КХЛ.
В итоге «Адмирал» после 68 встреч набрал 69 очков и остался на восьмом месте в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф приморцы, таким образом, встретятся с победителем Востока — «Трактором».
Расписание матчей первого раунда: 27, 29 марта «Адмирал» сыграет в Челябинске. 31 марта и 2 апреля во Владивостоке. Если к этому времени победитель в серии не определится, она продолжится 4, 6 и 8 апреля. Для выхода в следующий раунд одной из команд надо одержать 4 победы.