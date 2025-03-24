Военные инженеры взорвали ледовые заторы на реках в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) провели взрывные работы на реках Приморского края, чтобы ликвидировать ледовые заторы, сообщает ВВО.
«В рамках оказания помощи правительству Приморского края по ликвидации образовавшихся ледовых заторов на реках Большая Уссурка и Арсеньевка силами двух групп сапёров-подрывников было осуществлено 25 подрывов льда», — говорится в сообщении.
Военнослужащие использовали свыше 1000 килограммов взрывчатого вещества. Толщина льда на участках местности составила от 30 сантиметров до 1 метра 10 сантиметров.
Подрывы льда провели, чтобы не допустить подтопления жилых домов, находящихся в пойме реки, и обеспечить безопасный пропуск паводковых вод, в том числе возле мостов.
В региональном центре управления ВВО действует рабочая группа, которая круглосуточно мониторит паводковую обстановку.