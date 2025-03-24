Эксперт рассказал, чем может обернуться отсутствие счетчиков на воду

— Отсутствие счетчиков может существенно ударить по карману. Законодательство не предусматривает обязанности устанавливать приборы учета воды в каждой квартире, но если этого не сделать, сумма платежей за коммуналку неизбежно возрастет. Расчет потребления воды в таком случае осуществляется не по фактическому расходу, а по нормативу, который устанавливается региональными органами власти. Причем этот норматив может включать не только среднестатистическое потребление, но и дополнительные расходы, такие как утечки в инженерных сетях и общедомовые нужды, — прокомментировал Бондарь.