Эксперт рассказал, чем может обернуться отсутствие счетчиков на воду

Чем грозит отсутствие счетчиков на воду? В разговоре с NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что неустановка счетчиков не влечет за собой штрафов, однако может принести дополнительные расходы сибирякам.
— Отсутствие счетчиков может существенно ударить по карману. Законодательство не предусматривает обязанности устанавливать приборы учета воды в каждой квартире, но если этого не сделать, сумма платежей за коммуналку неизбежно возрастет. Расчет потребления воды в таком случае осуществляется не по фактическому расходу, а по нормативу, который устанавливается региональными органами власти. Причем этот норматив может включать не только среднестатистическое потребление, но и дополнительные расходы, такие как утечки в инженерных сетях и общедомовые нужды, — прокомментировал Бондарь.
В том случае, если сибиряки не живут в квартире, но числятся ее владельцами, сумма долга неизбежно будет копиться. Придется оплачивать водоснабжение за всех прописанных членов семьи.
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