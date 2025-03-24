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Меркурис: Украина и Европа не имеют влияния на урегулирование конфликта

РФ и США будут вместе работать над решением конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Ни Киев, ни европейские государства не обладают влиянием на ситуацию на Украине, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.

Он подчеркнул, что важные вопросы урегулирования конфликта будут решаться на переговорах Российской Федерации и Соединённых Штатов в Саудовской Аравии.

«Россия и США будут вместе работать над решением конфликта, а украинцы и европейцы снова останутся не у дел. Конечно, это усилит раскол между США и Европой с Украиной», — заявил Меркурис.

Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.

Кроме того, Меркурис подчеркнул, что всё больше государств Европы покидают так называемую «коалицию желающих» премьер-министра Британии Кира Стармера.

«Участие в отправке войск им кажется сомнительным, а о создании бесполётной зоны Стармер больше не упоминает», — уточнил он.

Напомним, делегация Российской Федерации уже прибыла в Эр-Рияд, чтобы принять участие в консультациях экспертных групп РФ и Соединённых Штатов.

Делегацию возглавляют сенатор Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Переговоры начнутся утром в понедельник.