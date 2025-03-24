Ни Киев, ни европейские государства не обладают влиянием на ситуацию на Украине, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что важные вопросы урегулирования конфликта будут решаться на переговорах Российской Федерации и Соединённых Штатов в Саудовской Аравии.
«Россия и США будут вместе работать над решением конфликта, а украинцы и европейцы снова останутся не у дел. Конечно, это усилит раскол между США и Европой с Украиной», — заявил Меркурис.
Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.
Кроме того, Меркурис подчеркнул, что всё больше государств Европы покидают так называемую «коалицию желающих» премьер-министра Британии Кира Стармера.
«Участие в отправке войск им кажется сомнительным, а о создании бесполётной зоны Стармер больше не упоминает», — уточнил он.
Напомним, делегация Российской Федерации уже прибыла в Эр-Рияд, чтобы принять участие в консультациях экспертных групп РФ и Соединённых Штатов.
Делегацию возглавляют сенатор Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Переговоры начнутся утром в понедельник.