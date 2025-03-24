Юрист взыскал с полиции Владивостока деньги за незаконное обвинение в краже

Конфликт между юристом и полицией начался ещё в марте 2021 года, когда адвоката задержали в одном из магазинов Советского района Владивостока по подозрению в хищении товара на 185 рублей. Несмотря на отрицание обвиняемого, полицейские составили протокол по статье 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), предусматривающей штраф до пятикратной стоимости украденного или арест до 15 суток. Материалы направили в суд, но там не обнаружили оснований для привлечения к ответственности — событие правонарушения признали отсутствующим.