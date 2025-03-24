Юрист взыскал с полиции Владивостока деньги за незаконное обвинение в краже

Приморский краевой суд в феврале 2025 года окончательно обязал управление МВД по Владивостоку выплатить адвокату О. пять тысяч рублей за незаконное обвинение в мелкой краже четырёхлетней давности. Информацию об этом подтвердило издание «Золотой мост».
Конфликт между юристом и полицией начался ещё в марте 2021 года, когда адвоката задержали в одном из магазинов Советского района Владивостока по подозрению в хищении товара на 185 рублей. Несмотря на отрицание обвиняемого, полицейские составили протокол по статье 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), предусматривающей штраф до пятикратной стоимости украденного или арест до 15 суток. Материалы направили в суд, но там не обнаружили оснований для привлечения к ответственности — событие правонарушения признали отсутствующим.
После оправдания адвокат О. подал иск в Первореченский районный суд Владивостока, требуя взыскать с УМВД 100 тысяч рублей за услуги нанятого юриста В. (подтверждённые распиской) и аналогичную сумму за моральный вред. Суд частично удовлетворил требования, сократив компенсацию юридических расходов до пяти тысяч рублей и отказав во взыскании морального ущерба.
Однако представители полиции с таким решение суда не согласились и обжаловали его, настаивая, что адвокат мог защищать себя самостоятельно (и в привлечении другого юриста не нуждался), а отсутствие наказания по статье 7.27 КоАП РФ доказывает отсутствие вреда. Однако краевой суд оставил вердикт без изменений, обязав ведомство выплатить указанную сумму.
Юрист О. в комментариях для СМИ подчеркнул, что расходы на защиту оказались несоизмеримы с итоговой компенсацией, но принципиально важны для восстановления профессиональной репутации. Дело стало одним из редких примеров, когда представитель правозащитной профессии добился взыскания с правоохранительных органов за неправомерные действия.