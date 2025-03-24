Ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем до 1 апреля

«До 1 апреля текущего года жильем будут обеспечены все ветераны Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших или умерших участников войны, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поколение, спасшее нас от фашистской нечисти и подарившее нам жизнь, — наши герои. Мы обязаны им всем, что имеем сегодня. И обязательно продолжим работать над мерами поддержки для ветеранов и их семей», — сказал Колунов РИА Новостям.