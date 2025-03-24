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В Хабаровске готовят теплоходы для дачников

На левый берег пассажиров повезут четыре теплохода.

Источник: Соцсети

В Хабаровске завершается подготовка пассажирских судов к дачному сезону, сообщает телеграм-канал «Мэрия Хабаровска».

В этом году на маршруте будут работать три теплохода, еще один останется в резерве. Навигация откроется к майским праздникам, чтобы садоводы успели добраться до участков в длинные выходные.

Поездки будут осуществляться пять дней в неделю. В преддверии юбилея Дня Победы ветераны, труженики тыла и участники боевых действий смогут ездить бесплатно с 1 по 11 мая.

Окончательная проверка судов пройдет в конце апреля.