В Хабаровске готовят теплоходы для дачников

В Хабаровске завершается подготовка пассажирских судов к дачному сезону, сообщает телеграм-канал «Мэрия Хабаровска».
В этом году на маршруте будут работать три теплохода, еще один останется в резерве. Навигация откроется к майским праздникам, чтобы садоводы успели добраться до участков в длинные выходные.
Поездки будут осуществляться пять дней в неделю. В преддверии юбилея Дня Победы ветераны, труженики тыла и участники боевых действий смогут ездить бесплатно с 1 по 11 мая.
Окончательная проверка судов пройдет в конце апреля.