Врач объяснила, когда боль в горле при глотании превращается в серьезную угрозу

Боль в горле — один из самых распространенных симптомов, с которым сталкиваются люди. В большинстве случаев она проходит самостоятельно, но бывают ситуации, когда необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом KP.RU рассказала терапевт Валерия Трапезникова.
— Сильные боли в горле при глотании могут быть тревожным симптомом, когда необходимо срочно вызвать скорую. К таким случаям относят очень сильные боли в горле, когда трудно проглотить даже слюну, есть резкий отек, затрудняющий дыхание, а само дыхание сопровождается хрипом или свистом, жар, тошнота, рвота и помутнение сознания, — перечислила медик.
Для лечения боли в горле важно точно установить причину дискомфорта. Терапевты или врачи-отоларингологи могут помочь в диагностике и назначении правильного лечения.
Несмотря на множество народных методов, Трапезникова предупредила, что самолечение может не только не помочь, но и усугубить проблему. Лечить воспаление нужно только под контролем специалиста, чтобы избежать серьезных осложнений и получить эффективное лечение.