Врач объяснила, когда боль в горле при глотании превращается в серьезную угрозу

— Сильные боли в горле при глотании могут быть тревожным симптомом, когда необходимо срочно вызвать скорую. К таким случаям относят очень сильные боли в горле, когда трудно проглотить даже слюну, есть резкий отек, затрудняющий дыхание, а само дыхание сопровождается хрипом или свистом, жар, тошнота, рвота и помутнение сознания, — перечислила медик.