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Врач объяснила, когда боль в горле при глотании превращается в серьезную угрозу

Терапевт Трапезникова: При боли в горле и трудностях с дыханием вызывайте врача.

Источник: Комсомольская правда

Боль в горле — один из самых распространенных симптомов, с которым сталкиваются люди. В большинстве случаев она проходит самостоятельно, но бывают ситуации, когда необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом KP.RU рассказала терапевт Валерия Трапезникова.

— Сильные боли в горле при глотании могут быть тревожным симптомом, когда необходимо срочно вызвать скорую. К таким случаям относят очень сильные боли в горле, когда трудно проглотить даже слюну, есть резкий отек, затрудняющий дыхание, а само дыхание сопровождается хрипом или свистом, жар, тошнота, рвота и помутнение сознания, — перечислила медик.

Для лечения боли в горле важно точно установить причину дискомфорта. Терапевты или врачи-отоларингологи могут помочь в диагностике и назначении правильного лечения.

Несмотря на множество народных методов, Трапезникова предупредила, что самолечение может не только не помочь, но и усугубить проблему. Лечить воспаление нужно только под контролем специалиста, чтобы избежать серьезных осложнений и получить эффективное лечение.