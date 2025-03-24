В РФ завершили испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы

Сообщается, что тест-система «Таргет РМЖ» позволяет обнаруживать генетические изменения, которые могут вызывать наследственные формы рака молочной железы. Кроме того, она способна определить, насколько эффективно будут действовать таргетные лекарства, что позволяет подобрать индивидуальное лечение для каждой пациентки.