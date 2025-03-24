В РФ завершили испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы

В России завершены клинические исследования универсального теста, предназначенного для выбора лечения при диагнозе рак молочной железы. Об этом сообщает газета «Известия».
Уточняется, что это — первый отечественный генетический тест нового поколения, разработанный для женщин с диагнозом рака молочной железы (РМЖ).
«Клинические испытания … подтвердили способность теста правильно детектировать генетические мутации для секвенирования у пациенток с РМЖ», — рассказала руководитель лаборатории прикладных геномных технологий, директор университетского Института персонализированной онкологии Марина Секачева.
Подобные исследования проводились на базе Московского онкологического института имени П. А. Герцена.
Сообщается, что тест-система «Таргет РМЖ» позволяет обнаруживать генетические изменения, которые могут вызывать наследственные формы рака молочной железы. Кроме того, она способна определить, насколько эффективно будут действовать таргетные лекарства, что позволяет подобрать индивидуальное лечение для каждой пациентки.
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