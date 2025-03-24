КУРСК, 24 мар — РИА Новости. Пропагандистские газеты, которые распространяли украинские военные во время оккупации села Казачья Локня в Курской области, писали, что эвакуированные мирные жители якобы голодают в Курске и живут в сараях, рассказала РИА Новости жительница села Александра.
Ранее эвакуированная жительница Суджи Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации украинские военные раздавали людям прессу с фейковыми текстами. На фото печатного издания, предоставленном агентству, можно увидеть название газеты «Свободная Курщина», а для статей украинские редакторы выбрали выдуманные исторические факты.
«В газетах писали, что наши (местные жители. — Прим. ред.), которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи. За пайками стоят в очереди, бьются, дерутся наши люди из-за этих пайков», — рассказала Александра.
Александра с семьей не успела эвакуироваться, семь месяцев семья пробыла на оккупированной ВСУ территории. В марте их эвакуировали российские военные в ПВР.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона. Об освобождении захваченной ВСУ в августе Казачьей Локни Минобороны сообщило 12 марта, а на следующий день стало известно о взятии под контроль Суджи.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.