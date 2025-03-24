Часть жителей Владивостока на время останется без холодной воды

На этой неделе, а также в начале апреля в дальневосточной столице ожидается отключение холодной воды. По информации «Примводоканала», ХВС будет отсутствовать 26 марта и 2 апреля. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как сообщили в пресс-службе «Примводоканала», из-за планового ремонта 26 марта с 9:00 до 17:00 холодная вода будет отсутствовать в домах на Зои Космодемьянской, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 25. Поселковая 1-я, 31.
Также из-за планового ремонта холодной воды не будет в среду, 2 апреля. Без ХВС останутся жители домов на проспекте 100-летия Владивостоку, 145, 145а, 147, 149, Кирова, 30, 38, 40, 42, 44, 44а, Магнитогорской, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13. По информации ведомства, вода будет отсутствовать с 9:00 до 17:00.