Фальшивые котлеты обнаружили в Хабаровском крае

В сетевом магазине Комсомольска были проверены котлеты производства Воронежской области. Исследование показало, что в составе есть индейка, хотя на упаковке она не указана. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Образцы отобрал государственный инспектор Приморского управления Россельхознадзора. Продукция поступила на проверку в лабораторию Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции. Там специалисты подтвердили подмену состава.
Такие нарушения встречаются часто. Особенно это касается магазинов с низкими ценами. Только за последнее время лаборатория выявила 23 случая несоответствия заявленному составу. Результаты проверки направлены в систему ветеринарного контроля.