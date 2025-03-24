В Омской области резко возросло число госпитализаций с пневмонией

Занятость коек в омских больницах достигла 80% из общего числа в 13 254. Об этом стало известно порталу «Город 55». Для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания используются койки инфекционных, пульмонологических, педиатрических и терапевтических отделений (в общей сложности 2601 койка), которые в настоящее время полностью заполнены.