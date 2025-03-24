В Омской области резко возросло число госпитализаций с пневмонией

В Омской области почти полтысячи человек госпитализированы с пневмонией. По данным Министерства здравоохранения региона, на текущий момент в больницах находятся 422 человека с этим диагнозом. Рост заболеваемости связывают с сезонным подъемом респираторных инфекций, включая ОРВИ и коронавирус.
Министерство здравоохранения Омской области объясняет ситуацию сезонным фактором: осенью и весной традиционно наблюдается увеличение как острых случаев пневмонии, так и обострений хронических заболеваний дыхательной системы. Пневмония, как известно, представляет собой воспаление легких, вызываемое инфекцией, приводящее к скоплению жидкости и гноя в легких и затруднению дыхания.
Занятость коек в омских больницах достигла 80% из общего числа в 13 254. Об этом стало известно порталу «Город 55». Для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания используются койки инфекционных, пульмонологических, педиатрических и терапевтических отделений (в общей сложности 2601 койка), которые в настоящее время полностью заполнены.
Ситуация осложняется недавним ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. По данным портала «Объясняем.РФ», с 10 по 16 марта в Омской области было выявлено 46 новых случаев COVID-19 (на 16 больше, чем неделей ранее), без единого случая выздоровления и с 13 госпитализациями.
Ранее мы писали, что шквалистый холодный ветер обрушится на Омскую область в начале недели.