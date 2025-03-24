Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабное увеличение социальной пенсии: о чем нужно помнить

Профессор Виноградов: социальные пенсии вырастут в России с 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля россиянам, имеющим основания для получения социальной пенсии, будут начислять на счет повышенные выплаты. Размер индексации составит около 15%. Об этом напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, пишет агентство «Прайм».

Социальные пенсии положены детям-сиротам, гражданам, потерявшим кормильца и инвалидам. Кроме того, к этой категории относятся и выплаты по старости. Размер пенсии зависит от типа, к которому принадлежит россиянин.

«Например, ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты», — пояснил Вадим Виноградов.

Пенсионеры в России могут получать больше, чем стандартные 15−20 тысяч рублей. Вряд ли доход дойдет до 100 тысяч, но приумножить его все же можно. Экс-первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал KP.RU, как это сделать.