Масштабное увеличение социальной пенсии: о чем нужно помнить

С 1 апреля россиянам, имеющим основания для получения социальной пенсии, будут начислять на счет повышенные выплаты. Размер индексации составит около 15%. Об этом напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, пишет агентство «Прайм».
Социальные пенсии положены детям-сиротам, гражданам, потерявшим кормильца и инвалидам. Кроме того, к этой категории относятся и выплаты по старости. Размер пенсии зависит от типа, к которому принадлежит россиянин.
«Например, ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты», — пояснил Вадим Виноградов.
Пенсионеры в России могут получать больше, чем стандартные 15−20 тысяч рублей. Вряд ли доход дойдет до 100 тысяч, но приумножить его все же можно. Экс-первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал KP.RU, как это сделать.