Масштабное увеличение социальной пенсии: о чем нужно помнить

Пенсионеры в России могут получать больше, чем стандартные 15−20 тысяч рублей. Вряд ли доход дойдет до 100 тысяч, но приумножить его все же можно. Экс-первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал KP.RU, как это сделать.