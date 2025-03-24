В Иркутской области временно перестанут работать телевизоры и радио. Как сообщили КП-Иркутск в Российской телевизионной и радиовещательной сети, отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 24 марта 2025 по 28 марта связано с профилактическими работами.
Отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 24 марта 2025.
Нельзя будет посмотреть и послушать РТРС-1, в состав которого входят «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, ТВ-центр. Также будет недоступен РТРС-2, в состав которого входит РенТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, МИР, МузТВ, а также радиостанции «Звезда FM», «Радио России» ГТРК Иркутск, «Маяк», «Вести FM».
Помехи возникнут во многих районах: Иркутский, Качугский, Боханский, Тулунский и другие. Более подробную информацию, где пройдет отключение телерадиосигнала в Иркутской области с 24 марта 2025, можно узнать в фотокарточках, представленных ниже.
Специалисты проведут профилактические работы. Телевидение и радио временно отключат в Иркутской области с 24 марта. Телевидение и радио временно отключат в Иркутской области с 24 марта. Телевидение и радио временно отключат в Иркутской области с 24 марта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 29 домов и 192 приусадебных участка остаются подтоплены в Иркутской области.