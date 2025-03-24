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Историк Эйдельман* оспорит решение суда по делу о дискредитации ВС РФ

Мосгорсуд рассмотрит аппеляцию иноагента Эйдельман*

Источник: Комсомольская правда

Мосгорсуд принял к рассмотрению апелляцию на решение суда первой инстанции, который наложил штраф на историка Тамару Эйдельман* за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Подобную информацию передает ТАСС после подтверждения в суде.

26 декабря Дорогомиловский суд Москвы вынес решение оштрафовать Эйдельман* на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ.

Напомним, что историка признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая касается публичных действий, направленных на подрыв авторитета использования Вооруженных Сил России.

Эйдельман была включена Минюстом в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Сейчас она проживает за границей и ведет YouTube-канал. Ранее ее уже штрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение правил, регулирующих деятельность иноагентов. Также против нее возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в список иностранных агентов был внесен режиссер театра и кино Иван Вырыпаев*.

*признаны в России иноагентом.