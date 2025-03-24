Историк Эйдельман* оспорит решение суда по делу о дискредитации ВС РФ

Эйдельман была включена Минюстом в список иностранных агентов в сентябре 2022 года. Сейчас она проживает за границей и ведет YouTube-канал. Ранее ее уже штрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение правил, регулирующих деятельность иноагентов. Также против нее возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.