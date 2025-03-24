Аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что Украина не планирует соблюдать условия прекращения огня.
Он подчеркнул, что действия Киева противоречат его высказываниям о поддержке завершения конфликта на Украине. По словам Риттера, украинская сторона повышает «градус безумия».
«Развязали конфликт в 2022 году, упустили все возможности мирного урегулирования, стали пешкой Запада в игре против РФ. Вместо того, чтобы завершить конфликт и сохранить хоть что-то, они лишь повышают градус безумия», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Риттера.
Кроме того, он отметил, что в действиях Украины отсутствует логика, если она «действительно хочет» мирного урегулирования. Риттер прокомментировал атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых Украины на инфраструктуру РФ.
Он выразил надежду, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа увидит, что Киев не намерен соблюдать условия.
Ранее Риттер заявил, что Североатлантический альянс пытается использовать Вашингтон для продолжения украинского конфликта за счёт жителей Соединённых Штатов.