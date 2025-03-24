Доминиканский актёр и режиссёр Иван Гарсия умер в возрасте 87 лет

Он сыграл важную роль на национальной театральной сцене. Иван родился в 1938 году и начал карьеру в 1955 году. В 1958 году он дебютировал в роли режиссёра, а свою первую пьесу поставил в 1963 году. С 1966 года Гарсия активно преподавал актёрское мастерство, включая занятия в Университете штата Нью-Йорк.