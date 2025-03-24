Врачи возглавили топ наиболее дефицитных специалистов в Хабаровском крае в марте

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (18+) выяснили, каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда в Хабаровском крае в феврале-марте 2025 года, сообщает ИА AmurMedia.
По итогам февраля 2025 года спрос на персонал в Хабаровском крае снизился на 6% относительно того же месяца годом ранее (в целом по России вырос на 8%). При этом активность соискателей заметно увеличилась: +37% резюме год к году (в целом по стране +13%).
Сейчас на одну вакансию в Хабаровском крае приходится в среднем 3,6 резюме (в целом по стране — 5,1), и это означает, что на рынке труда наблюдается дефицит соискателей (норма для рынка труда — диапазон 4,0−7,9 резюме на вакансию). В первую очередь это касается сфер «Медицина, фармацевтика» (1,3 резюме на вакансию в среднем), «Розничная торговля» (1,7) и «Производство, сервисное обслуживание» (2,1).
Как сообщает пресс-служба HeadHunter, наиболее остродефицитными, согласно данным базы вакансий и резюме hh.ru в Хабаровском крае, на данный момент являются главные врачи и заведующие отделением — на одну вакансию для них приходится лишь 0,3 резюме потенциальных кандидатов.