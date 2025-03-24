Омичи получат единовременную выплату к 80-летию Победы

Ветераны ВОВ, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто смогут рассчитывать на выплату в размере 55 000 рублей. К этой категории относятся россияне, которые с период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев работали в тылу, а также лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ.