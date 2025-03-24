Омичи получат единовременную выплату к 80-летию Победы

Правительство РФ утвердило план перечисления единовременных выплат к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Согласно подписанному постановлению Правительства РФ № 337 от 20.03.2025, выплаты будут произведены в апреле-мае текущего года. Сумма выплат будет варьироваться в зависимости от категории получателя.
Инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ и войны с Японией, и вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников ВОВ получат 80 000 рублей.
Ветераны ВОВ, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто смогут рассчитывать на выплату в размере 55 000 рублей. К этой категории относятся россияне, которые с период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев работали в тылу, а также лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ.
Ранее мы писали, что Виталий Хоценко вручил юбилейные президентские медали ветеранам из Азовского района.