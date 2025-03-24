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Эксперт рассказала, как детям мигрантов подготовиться к тесту по русскому

Агафонова: русский язык следует изучать через культуру и традиции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Детям мигрантов, которым предстоит сдать тестирование на знание русского для приема в школы страны, следует изучить не только грамматику и другие разделы русского языка, но и освоить его через культуру, историю и традиции РФ, рассказала РИА Новости директор института Русистики Кристина Агафонова.

С 1 апреля 2025 года в стране вводится обязательное тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка для приема в школы.

«Подготовка детей мигрантов к новому тестированию должна включать в себя не только изучение грамматики и других разделов русского языка, но и освоение языка через культуру, историю, традиции России — нужен расширенный подход к подготовке, состоящий из социокультурной повестки», — сказала Агафонова.

Так, изучение достижений России, знание событий, происходящих в культуре, экономике и науке страны повысят социокультурную компетенцию ребенка.

Кроме того, институт Русистики провел исследование, в котором приняли участие 90 студентов московских вузов из 33 стран. Выяснилось, что использование новостных материалов на уроках русского языка повышает на 40% уровень социокультурной адаптации студентов по сравнению с традиционными методами.