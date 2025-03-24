Эксперт рассказала, как детям мигрантов подготовиться к тесту по русскому

«Подготовка детей мигрантов к новому тестированию должна включать в себя не только изучение грамматики и других разделов русского языка, но и освоение языка через культуру, историю, традиции России — нужен расширенный подход к подготовке, состоящий из социокультурной повестки», — сказала Агафонова.