МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце 2024 года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году — каждый семисотый, рассказали РИА Новости в сервисе МТС «Защитник».
«Мошенники стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим. К примеру, в ноябре-декабре прошлого года на мошеннические вызовы приходился каждый тысячный звонок», — сообщили в компании.
Отмечается, что чаще всего мошенники звонят жителям крупных городов с населением более миллиона человек. Лидером стала Москва, на нее приходится 24% от всех мошеннических звонков. В список «лидеров» также вошли Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).
По словам аналитиков, самой популярной мошеннической схемой в начале этого года стало предложение о якобы дополнительных доходах через «инвестиционные проекты» — на эту схему приходится четверть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. Также мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.