Мошенники стали чаще звонить россиянам

По словам аналитиков, самой популярной мошеннической схемой в начале этого года стало предложение о якобы дополнительных доходах через «инвестиционные проекты» — на эту схему приходится четверть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. Также мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.