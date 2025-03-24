Жительница села под Суджей: ВСУ распространяли фейки о голодных бунтах

ВСУ во время оккупации села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области распространяли пропагандистские газеты с фейковыми текстами, в которых утверждалось, что эвакуированные в Курск мирные жители якобы голодают, сообщила жительница этого села по имени Александра.
«Писали, что наши (местные жители — прим. ред.), которые вовремя эвакуировались, живут в сараях, они голодают, за квартиру платят деньги, жить им не на что, они бомжи. За пайками стоят в очереди, бьются, дерутся наши люди из-за этих пайков», — уточнила женщина, которую цитирует РИА Новости.
Жительница также рассказала, что пробыла со своей семьей на территории, оккупированной ВСУ, семь месяцев, не успев вовремя эвакуироваться. В марте российские военные вывезли женщину и её родных в пункт временного размещения.
Напомним, об освобождении Казачьей Локни Вооружёнными силами России стало известно 12 марта. Минобороны РФ также опубликовало кадры из села, на которых запечатлен храм, разрушенный украинскими боевиками.
16 марта появилась информация, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против боевиков ВСУ из-за фактов мародерства и убийства мирных жителей в Казачьей Локне.