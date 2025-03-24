В Хомутово из-за паводка пострадало 98 участков и 22 дома

Уже несколько дней не утихает обсуждение весеннего паводка. Мэр Леонид Фролов рассказал об обстановке в Иркутском районе. Как стало известно КП-Иркутск, сложная обстановка сохраняется в Хомутово — подтоплено 98 участков, пострадало 22 дома, шесть семей пришлось эвакуировать. Было принято решение о том, чтобы ввести режим чрезвычайной ситуации — это позволит помочь людям в дальнейшем.