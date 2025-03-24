В Хомутово из-за паводка пострадало 98 участков и 22 дома

Уже несколько дней не утихает обсуждение весеннего паводка. Мэр Леонид Фролов рассказал об обстановке в Иркутском районе. Как стало известно КП-Иркутск, сложная обстановка сохраняется в Хомутово — подтоплено 98 участков, пострадало 22 дома, шесть семей пришлось эвакуировать. Было принято решение о том, чтобы ввести режим чрезвычайной ситуации — это позволит помочь людям в дальнейшем.
— В Урике и Грановщине ситуация стабилизировалась, в Турской, Никольске, Ревякина администрации поселений справляются своими силами, в основном у людей пострадали септики и подвалы, — рассказывает Леонид Фролов.
Для того, чтобы устранить последствия паводка — на месте работают МЧС, волонтеры, работники администрации, всего около 129 человек. Отметим, самый сложный участков — это улица Крестьянская в Хомутово, однако вечером 23 марта ситуацию удалось стабилизовать, все предпринятые меры сработали.
Мэр предложил установить более мощную насосную станцию на 350 кубов. Это поможет в дальнейшем избежать подтоплений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области подтоплено 29 домов и 192 приусадебных участка.