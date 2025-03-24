«Политический театр»: британские военные высказались о планах Стармера на Украину

Планы британского премьер-министра Кира Стармера отправить на Украину миротворцев в рамках «коалиции желающих» вызвали критику со стороны местных военных. Они также назвали инициативу Стармера «политическим театром». Об этом пишет издание Telegraph, ссылаясь на высокопоставленные военные источники.
«Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр», — написало издание.
По словам информированного источника, ни Россия, ни Соединенные Штаты не одобряют создание коалиции под руководством Великобритании. Он также отметил, что обсуждение этой инициативы затруднено из-за отсутствия четкого понимания целей и задач такой миссии.
Накануне Стармер выступил с призывом к Евросоюзу разработать план по сдерживанию и обеспечению безопасности России на случай, если Москва и Киев заключат мирное соглашение.