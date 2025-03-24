Два острова возле Владивостока могут получить официальные названия

Первый объект расположен в бухте Новик близ посёлка Экипажный. При длине 40 метров и ширине 15 метров его площадь составляет всего 440 квадратных метров. Как уточнила пресс-служба ведомства, островок соединяется с материком изогнутой подводной косой длиной 260 метров, которая обнажается во время отливов, временно превращая территорию в полуостров. Это явление и дало название объекту. Почти всю береговую линию протяжённостью 90 метров обрамляет узкая галечная полоса, а высота над уровнем моря достигает четырёх метров.