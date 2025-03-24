Два острова возле Владивостока могут получить официальные названия

Специалисты Приморского управления Росреестра подготовили документы для включения в государственный каталог географических названий двух малых островов Японского моря. Речь идёт об участках суши под названиями Фальшивый и Узкий Камень, чьи уникальные особенности теперь могут получить официальный статус.
Первый объект расположен в бухте Новик близ посёлка Экипажный. При длине 40 метров и ширине 15 метров его площадь составляет всего 440 квадратных метров. Как уточнила пресс-служба ведомства, островок соединяется с материком изогнутой подводной косой длиной 260 метров, которая обнажается во время отливов, временно превращая территорию в полуостров. Это явление и дало название объекту. Почти всю береговую линию протяжённостью 90 метров обрамляет узкая галечная полоса, а высота над уровнем моря достигает четырёх метров.
Второй остров — Узкий Камень — примечателен отвесными скалами высотой от шести до восьми метров, обрамляющими его по периметру. Расположенный в бухте Парис Уссурийского залива, он находится в 250 метрах от острова Русский и в километре от кампуса Дальневосточного федерального университета. Волны постепенно разрушают выступающие пласты песчаника, создавая причудливые нависающие формы. Пологая часть суши, покрытая густыми кустарниками и травами, плавно спускается к воде, а на мысу, обращённом к проливу Босфор Восточный, гнездятся колонии морских птиц.
Окончательное решение о присвоении названий примет публично-правовая компания «Роскадастр» после анализа картографических материалов, предоставленных приморскими специалистами. В случае успеха оба объекта будут зафиксированы в федеральном реестре с указанием точных координат и описанием ландшафтных особенностей.