«Омичка» пробилась в плей-офф Кубка России

Омская волейбольная команда «Омичка» вышла в групповой этап Кубка России, обеспечив себе место в плей-офф. В упорной борьбе, одержав три победы в пяти матчах, «Омичка» заняла третье место в своей группе, продемонстрировав стойкость и волю к победе.