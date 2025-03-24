«Омичка» пробилась в плей-офф Кубка России

Омская волейбольная команда «Омичка» вышла в групповой этап Кубка России, обеспечив себе место в плей-офф. В упорной борьбе, одержав три победы в пяти матчах, «Омичка» заняла третье место в своей группе, продемонстрировав стойкость и волю к победе.
Следующим испытанием для омских волейболисток станет встреча с челябинским «Динамо-Метар» в первом раунде плей-офф. Главный тренер «Омички» Андрей Подкопаев, отметил хорошую подготовку команды и выразил уверенность в успешном выступлении в играх на вылет.
В 2024 году команда заняла второе место в чемпионате России среди команд Высшей лиги «А». После успешной серии переходных игр команды вырвала путевку с элитной дивизион страны. С 2024 года «Омичка» выступает в PARI Суперлиге.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омский «Авангард» завершил регулярный чемпионат гостевой победой над «Куньлунем».