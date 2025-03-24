Россияне могут получить девять дней отдыха на майские выходные: как это сделать

Россияне смогут продлить свои майские праздники, если возьмут отпуск с 28 по 30 апреля. Это позволит им отдыхать с 26 апреля по 4 мая. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в разговоре с РИА Новости.
«Подобная практика не противоречит трудовому законодательству и является распространённым способом рационального распределения отпускного времени», — пояснил Гаврилов.
Депутат также уточнил, что в соответствии с положениями статьи 122 Трудового кодекса, сотрудники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который предоставляется на основе графика. Этот график должен быть разработан и утвержден руководством не позже, чем за две недели до наступления нового календарного года.
Кроме того, Гаврилов отметил, что использование отпуска в конце апреля может быть финансово выгодным из-за особенностей начисления отпускных.
Ранее www.kp.ru/daily/27649/5032822/ писал о том, в каком месяце 2025 года выгоднее идти в отпуск.