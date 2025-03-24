Россияне могут получить девять дней отдыха на майские выходные: как это сделать

Депутат также уточнил, что в соответствии с положениями статьи 122 Трудового кодекса, сотрудники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который предоставляется на основе графика. Этот график должен быть разработан и утвержден руководством не позже, чем за две недели до наступления нового календарного года.