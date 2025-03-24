Не все БАДы одинаково полезны: Врач развенчала 5 популярных мифов о витаминах

Второй миф, по её словам, заключается в вере, мол, чем больше витаминов, тем лучше. Это опасное заблуждение, потому что избыток добавок может привести к передозировке. А жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K, могут накапливаться в организме и вызывать негативные последствия.