«Ъ»: экс-владелец патронного завода в Подмосковье приговорен к 15 годам колонии

В это же время Московский суд разбирался с перепродажей шоколадок. Мужчину-фигуранта дела приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Москвич сел в тюрьму за покупку для перепродажи похищенных шоколадных батончиков. Всего мужчина приобрел около 20 тонн изделий по цене гораздо ниже закупочной. Предприниматель понимал, что товар вряд ли продается легальным путем. Однако низкая стоимость сманила москвича. В результате он согласился на сделку.