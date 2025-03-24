«Ъ»: экс-владелец патронного завода в Подмосковье приговорен к 15 годам колонии

Московский областной суд приговорил к 15 годам колонии Хорхе Портилья-Сумина, бывшего владельца «Климовского специализированного патронного завода». Он находится в международном розыске. Бывшего владельца завода признали виновным в хищении у предприятия 179 миллионов рублей и 250 акций. Об этом подробно пишет «Коммерсант».
Хорхе Портилья-Сумин уже имеет судимость. Мужчина стал фигурантом дела об убийстве своего отчима и домработницы. Нынешний судебный процесс тянулся три года. В результате подсудимого признали виновным по нескольким статьям. В их числе организация крупного и особо крупного мошенничества, фальсификация доказательств по гражданскому делу и легализация денежных средств.
Хорхе Портилья-Сумин был освобожден от наказания за подделку доказательств в гражданском процессе из-за истечения срока давности дела. Им занимались слишком долго. За это время Георгий Паниш успел стать Хорхе Портилья-Суминым. Теперь он — гражданин Мексики. Георгий Паниш занимался торговлей горюче-смазочными материалами с 2000-х. Позже он перешел работать на «Климовский специализированный патронный завод».
В это же время Московский суд разбирался с перепродажей шоколадок. Мужчину-фигуранта дела приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Москвич сел в тюрьму за покупку для перепродажи похищенных шоколадных батончиков. Всего мужчина приобрел около 20 тонн изделий по цене гораздо ниже закупочной. Предприниматель понимал, что товар вряд ли продается легальным путем. Однако низкая стоимость сманила москвича. В результате он согласился на сделку.
В Люберцах, между тем, обнаружили подпольное казино. Сотрудники силовых структур задержали шестерых причастных к нелегальному бизнесу. Игорное заведение находилось в небольшом населенном пункте Малаховка. Во время обысков сотрудники полиции изъяли компьютеры, телефоны, деньги и другие личные вещи фигурантов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нелегальном проведении азартных игр. Несколько преступников находятся под домашним арестом, один из фигурантов заключен под стражу.