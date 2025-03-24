Как взять дополнительные дни отдыха в майские праздники: лайфхак от депутата

Россияне могут взять три дня отпуска в коне апреля, чтобы в итоге получить девятидневный отпуск.
Граждане России могут получить девятидневный отдых с 26 апреля по 4 мая 2025 года, воспользовавшись тремя днями отпуска в конце апреля. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак законно продлить майские праздники: советы юриста.
«В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, а если учитывать также выходные 26 и 27 апреля, то именно при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав всего три апрельских дня из положенного ежегодного отпуска», — заявил Гаврилов. Его слова передает РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что такой способ удлинения отпуска в начале мая является полностью законным. Он также напомнил, что, согласно Трудовому кодексу РФ, работодатели должны утверждать график отпусков не позднее чем за две недели до начала следующего календарного года. Это означает, что заявление на отпуск в конце апреля должно быть подано заблаговременно. При этом работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска, если он запланирован согласно утвержденному графику.
Парламентарий также указал на выгоду в выборе отпуска в конце апреля с точки зрения размера отпускных выплат, которые рассчитываются исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев. Вместе с тем Сергей Гаврилов предостерег, что при согласовании даты отпуска необходимо учитывать возможные ограничения со стороны работодателя. Особенно это актуально для предприятий, где требуется непрерывность производственного процесса: работодатели могут ограничивать количество сотрудников, которые могут одновременно находиться в отпуске. При этом заранее поданное заявление ена отпуск минимизирует вероятность отказа в его предоставлении на нужные сотруднику даты.