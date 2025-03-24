Как взять дополнительные дни отдыха в майские праздники: лайфхак от депутата

Парламентарий также указал на выгоду в выборе отпуска в конце апреля с точки зрения размера отпускных выплат, которые рассчитываются исходя из среднего заработка за предыдущие 12 месяцев. Вместе с тем Сергей Гаврилов предостерег, что при согласовании даты отпуска необходимо учитывать возможные ограничения со стороны работодателя. Особенно это актуально для предприятий, где требуется непрерывность производственного процесса: работодатели могут ограничивать количество сотрудников, которые могут одновременно находиться в отпуске. При этом заранее поданное заявление ена отпуск минимизирует вероятность отказа в его предоставлении на нужные сотруднику даты.