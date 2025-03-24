В омском элитном посёлке продают роскошный коттедж за 82 миллиона рублей

В Омске выставлен на продажу великолепный трёхэтажный коттедж, расположенный в престижном закрытом посёлке на улице Суворова, на Левом берегу. Этот дом, занимающий площадь в 1 000 квадратных метров, не учитывая земельный участок площадью 25 соток, предлагается за 82 миллиона рублей. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений.
В коттедже есть цокольный этаж, предназначенный для гостей, где расположены уютные жилые комнаты, санузел, а также СПА-зона с кухней, сауной и бассейном. На первом этаже расположены две жилые комнаты и просторная гостиная, соединенная с кухней. Второй этаж предназначен для хозяев и включает три спальни, кабинет и дополнительную ванную комнату.
По словам владельца, весь интерьер дома оформлен с особым вниманием: мебель изготовлена на заказ, а ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту с авторским надзором. Стиль оформления можно охарактеризовать как классический, с элементами роскоши, включая колонны, арки и просторные помещения. В отделке преобладают мягкие молочно-бежевые и коричневые тона, а также такие детали, как зеркальные потолки, большие картины на стенах и уютные ковры в спальнях.
На прилегающей территории растут разнообразные деревья и кустарники, имеется летний домик с зоной для отдыха и мангалом, а также с открытым бассейном. Владелец отмечает, что один из плюсов этого объекта — высокое качество транспортного сообщения и наличие развитой инфраструктуры в округе, что делает его удобным местом для жизни.