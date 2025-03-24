В омском элитном посёлке продают роскошный коттедж за 82 миллиона рублей

По словам владельца, весь интерьер дома оформлен с особым вниманием: мебель изготовлена на заказ, а ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту с авторским надзором. Стиль оформления можно охарактеризовать как классический, с элементами роскоши, включая колонны, арки и просторные помещения. В отделке преобладают мягкие молочно-бежевые и коричневые тона, а также такие детали, как зеркальные потолки, большие картины на стенах и уютные ковры в спальнях.