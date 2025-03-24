В Японии стартовал сезон цветения сакуры

Однако в Токио сакура пока не зацвела. Специальное дерево сорта «сомэй ёсино», расположенное в храме Ясукуни, служит индикатором начала сезона в столице. Обычно от первых бутонов до полного расцвета проходит около недели.
Цветение сакуры длится недолго: уже через несколько дней после раскрытия лепестки начинают осыпаться. Именно эта особенность, как отмечают журналисты, повлияла на формирование японской философии, подчёркивающей ценность каждого момента и умения радоваться мимолётной красоте.
Ранее Life.ru сообщал, что в России набирает популярность флоритуризм, любители которого наслаждаются цветущими растениями. Желающим посмотреть на сакуру совершенно не обязательно лететь в Японию. Национальный символ этой страны можно встретить и на Сахалине.