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В Японии стартовал сезон цветения сакуры

В Японии начался долгожданный сезон цветения сакуры. В префектурах Коти и Кумамото на деревьях уже распустились первые пять-шесть бутонов, что официально ознаменовало начало ханами — традиции любования цветами. Об этом сообщил телеканал NHK.

Источник: Life.ru

Однако в Токио сакура пока не зацвела. Специальное дерево сорта «сомэй ёсино», расположенное в храме Ясукуни, служит индикатором начала сезона в столице. Обычно от первых бутонов до полного расцвета проходит около недели.

Цветение сакуры длится недолго: уже через несколько дней после раскрытия лепестки начинают осыпаться. Именно эта особенность, как отмечают журналисты, повлияла на формирование японской философии, подчёркивающей ценность каждого момента и умения радоваться мимолётной красоте.

Ранее Life.ru сообщал, что в России набирает популярность флоритуризм, любители которого наслаждаются цветущими растениями. Желающим посмотреть на сакуру совершенно не обязательно лететь в Японию. Национальный символ этой страны можно встретить и на Сахалине.