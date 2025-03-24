Поздравление Игоря Кобзева с Днем иркутского кино

Это замечательный повод для того, чтобы вспомнить богатую историю культуры нашего региона. Иркутская земля подарила миру талантливых продюсеров, актеров, режиссеров, сценаристов, операторов, их имена останутся в летописи кинематографа.
Иркутское кино развивается: у нас модернизируют кинозалы, снимают новые киноленты, проходят кинофорумы всероссийского уровня. В Приангарье работает Иркутский областной кинофонд, который на протяжении многих лет организует уникальный Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина, создает летопись важнейших событий «Земля у Байкала». Ежегодно Иркутская область присоединяется к всероссийской акции «Ночь кино».
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто своим талантом и трудом помогает развитию иркутского кино, кто бережно хранит его традиции и открывает новые горизонты.
Желаю новых творческих свершений, вдохновения, интересных проектов и благодарных зрителей!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.