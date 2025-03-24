Поздравление Игоря Кобзева с Днем иркутского кино

Иркутское кино развивается: у нас модернизируют кинозалы, снимают новые киноленты, проходят кинофорумы всероссийского уровня. В Приангарье работает Иркутский областной кинофонд, который на протяжении многих лет организует уникальный Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина, создает летопись важнейших событий «Земля у Байкала». Ежегодно Иркутская область присоединяется к всероссийской акции «Ночь кино».