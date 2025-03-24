Военное ведомство США сотрясают новые скандалы

Пентагон оказался вовлечен в два скандала, связанных с деятельностью руководителя Департамента эффективности правительства США Илона Маска. Первый касается слухов о подготовке секретного брифинга для миллиардера по вопросам возможного конфликта с Китаем, а второй — закрытия стратегического аналитического центра ONA.
Как сообщают издания The New York Times и The Wall Street Journal, в Министерстве обороны США обсуждали возможность предоставить Маску доступ к одному из самых засекреченных оперативных планов, касающихся Китая. Однако представители ведомства опровергли эту информацию, заявив, что встреча носила характер неформального обсуждения инноваций. При этом министр обороны Пит Хегсет и президент США Дональд Трамп подчеркнули, что Маск не может получить доступ к секретным данным из-за конфликта интересов, связанного с бизнесом Tesla в Китае.
Одновременно с этим Хегсет объявил о закрытии Управления общей оценки (ONA), созданного в 1973 году для анализа долгосрочных стратегических рисков. Официальной причиной назвали сокращение расходов, но эксперты считают это решение ошибочным.
Маск потребовал привлечь к ответственности тех, кто допустил утечку информации о брифинге, а сотрудников Пентагона проверят с использованием полиграфа.
Ранее в Пентагоне запустили внутреннюю проверку с использованием полиграфа после визита Илона Маска.