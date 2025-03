Военное ведомство США сотрясают новые скандалы

Как сообщают издания The New York Times и The Wall Street Journal, в Министерстве обороны США обсуждали возможность предоставить Маску доступ к одному из самых засекреченных оперативных планов, касающихся Китая. Однако представители ведомства опровергли эту информацию, заявив, что встреча носила характер неформального обсуждения инноваций. При этом министр обороны Пит Хегсет и президент США Дональд Трамп подчеркнули, что Маск не может получить доступ к секретным данным из-за конфликта интересов, связанного с бизнесом Tesla в Китае.