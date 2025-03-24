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В Иркутске прошел фестиваль танца «Весенние ритмы»

Иркутск, НИА-Байкал — Мероприятие проходит второй год подряд.

Источник: Мэрия Иркутска

В этот раз оно было посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Выступили 13 любительских объединений, клубов по интересам и творческих коллективов Иркутска. Они показали 15 своих лучших танцевальных номеров, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Участники фестиваля впечатлили гостей концерта патриотическими танцевальными композициями. Публика тепло приняла эстрадный танец “Часики” хореографического ансамбля “Винтаж”, который входит в творческий клуб “Созвездие”, под руководством Татьяны Михайленко. Танцоры клуба “Здоровье 55 плюс” не только выступили с номерами “Катюша” и “Россия”, но и привели с собой группу поддержки с агитационными плакатами», — отметила начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская.

Много восхищенных отзывов получил театр мод «Либерти», представивший коллекцию роскошных платьев. Финалом вечера стало исполнение всеми участниками песни «Солнечный круг».