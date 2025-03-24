В Иркутске прошел фестиваль танца «Весенние ритмы»

«Участники фестиваля впечатлили гостей концерта патриотическими танцевальными композициями. Публика тепло приняла эстрадный танец “Часики” хореографического ансамбля “Винтаж”, который входит в творческий клуб “Созвездие”, под руководством Татьяны Михайленко. Танцоры клуба “Здоровье 55 плюс” не только выступили с номерами “Катюша” и “Россия”, но и привели с собой группу поддержки с агитационными плакатами», — отметила начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская.