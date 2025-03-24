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«Изображение было намерено искажено»: Трамп подверг критике художницу, написавшую его портрет

Трамп раскритиковал собственное изображение в галерее портретов президентов США.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп посетил галерею портретов президентов Соединенных Штатов. Она находится в здании законодательного собрания штата Колорадо. Дональд Трамп наткнулся и на собственный портрет. Художество его так сильно не устроило, что американский лидер устроил яркую взбучку в своей соцсети.

Президент США возмутился тем, как Сара Бордман написала его портрет. По словам Дональда Трампа, художница утратила талант, так как уже достаточно стара.

«То, что было выставлено губернатором в Капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда еще не видел», — написал возмутившийся американский лидер.

По словам жителей Америки, при Дональде Трампе ничего сильно не изменилось. Все сетуют только на цены на яйца. В ином — всё осталось по-прежнему. Даже введенные тарифы сильно не надломили экономику государства.